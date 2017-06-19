Россия прекратила взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по Сирии

19.06.2017, 16:12

С сегодняшнего дня, 19 июня, Россия прекращает взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по Сирии по предотвращению инцидентов и обеспечения безопасности полетов.

Как заявили в министерстве обороны России теперь российские военные будут брать авиацию и беспилотники международной коалиции на сопровождение средств ПВО в качестве воздушных целей.

Как сообщает агентство Интерфакс, это стало ответом Москвы на уничтожение самолета ВВС Сирии американским истребителем. Сирийский пилот катапультировался над районом, который контролируется боевиками террористической группировки "Исламское государство". О его судьбе пока ничего неизвестно.

Российская сторона возмущена тем, что США не воспользовались спецканалом связи при атаке на сирийский самолет, несмотря на то что российская авиация была в это время в воздухе.

Об инциденте с самолетом неподалеку от города Эс-Саура в провинции Ракка ранее сообщило правительство Сирии.

Американская сторона военные утверждает, что сирийский военный самолет был сбит после того, как сбросил бомбы неподалеку от отряда повстанцев, которых поддерживает США - в рамках "коллективной самообороны сил, которые являются партнерами коалиции". Об этом сообщают "Факты и комментарии".