Елизавета II представила программу британского правительства

22.06.2017, 10:18

Правительство Великобритании будет добиваться самого широкого консенсуса на переговорах по Brexit. "Приоритетная задача моего правительства состоит в том, чтобы обеспечить наиболее выгодное соглашение по мере того, как страна покидает Европейский Союз", - заявила королева Великобритании Елизавета II в среду, 21 июня, выступая с тронной речью в парламенте.

Во время своего традиционного выступления монарх представила программу деятельности правительства, рассчитанную на два года. В этой программе представлены 27 законопроектов, и восемь из них посвящены Brexit. Зачитав речь, Елизавета II открыла первую сессию парламента нового созыва, сформированного по итогам выборов, прошедших 8 июня.

В своей тронной речи королева не анонсировала прибытие в страну президента США Дональда Трампа. При этом Елизавета II сообщила о планируемом визите короля Испании Фелипе и его супруги королевы Летиции.

Пресс-секретарь британского правительства объяснил это тем, что точная дата визита главы Белого дома еще не согласована. Британская газета The Gardian со ссылкой на свои источники сообщила, что Трамп не приедет в Великобританию до тех пор, пока в стране не прекратятся протесты против него. Десятки тысяч британцев уже протестовали против этого визита. Об этом сообщает Deutsche Welle.