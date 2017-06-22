22.06.2017, 16:04

На следующей неделе состоятся телефонные переговоры лидеров Нормандского формата по ситуации в Украине. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил во время совместного заявления для СМИ с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

"Мы готовимся к телефонному разговору в нормандской формате на следующей неделе", - сказал Глава Украинского государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что Россия и дальше продолжает не выполнять Минские соглашения, в том числе и в сфере безопасности, о чем Президент Украины сообщил и Президенту Соединенных Штатов Америки во время встречи в Вашингтоне.

Глава Украинского государства подчеркнул недопустимость такой ситуации и необходимость продолжения работы для полной имплементации Минских соглашений и установления мира в Украине.

В этом контексте Петр Порошенко также сообщил о встрече с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоится 26 июня в Париже. Президент Украины подчеркнул, что позиция Президента Франции "очень проевропейская".

"Это очень важные и очень эффективные недели для Украины и Европы", - убежден глава государства.

Инф. официального сайта Президента Украины.