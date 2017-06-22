В Сенате США настаивают на предоставлении летального оружия Украине

22.06.2017, 16:40

Председатель Комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн призвал президента Дональда Трампа предоставить Украине летальное оборонительное вооружение для защиты от агрессии России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политика.

В частности, Маккейн приветствовал ужесточение санкций против России в отношении 38 человек и компаний, включая представителей государственной власти России и поддерживаемых ней боевиков в Украине.

"Соединенные Штаты должны продолжать усиливать давление на Россию, пока не заставят ее вывести свои войска из Украины, включая Крым", - заявил сенатор.

Маккейн подчеркнул, что Россия должна прекратить свою дестабилизационную поддержку боевиков на Донбассе и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"На основе этого важного шага президент Трамп должен, наконец, принять меры для отмены слабой политики своего предшественника и предоставить Украине оборонительную летальную помощь, которая ей нужна и которой она заслуживает, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности от российской агрессии", - говорится в заявлении.

Сенатор напомнил, что Организация Объединенных Наций за последние несколько месяцев зафиксировала увеличение на 48% количества погибших и раненых среди гражданских лиц в результате конфликта на Донбассе, начатого Россией.

"Теперь время действий. Президент Трамп имеет возможность перевернуть страницу позорной главы в истории США и предоставить Украине оборонительную летальную помощь, которая уже утверждена Конгрессом. Он может начать новую главу с возобновления выполнения обязательств США перед нашими союзниками, партнерами и в деле борьбы за свободу", - резюмировал Маккейн. Об этом сообщают Подробности.ua.