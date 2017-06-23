Меркель и Макрон обсудили возможности продвижения Минского процесса

23.06.2017, 15:46

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон привержены продвижению политического процесса в рамках "Норманнской четверки" и Минского формата переговоров.

Так Меркель прокомментировала дискуссию участников саммита ЕС по внешнеполитическим вопросам, которая состоялась в Брюсселе накануне, 22 июня.

"Мы (Германия и Франция) получили хорошую поддержку для того, чтобы продолжить Минский процесс и, несмотря ни на что, сделать все возможное, чтобы действительно продвинуть политический процесс в духе, который будет приемлем для Украины", - заявила Меркель.

По словам главы немецкого правительства, участники встречи выразили сожаление по поводу слишком малых шагов по урегулированию, а также по поводу того, что режим тишины на Востоке Украины постоянно нарушается. Вследствие этого, "хорошей основы" для политического процесса нет. Канцлер отметила, что все лидеры ЕС согласились с тем, что санкции против РФ в подобных условиях следует продлить.

Меркель указала, что вчерашние переговоры стали хорошим стимулом для "часто утомительной работы", которую Германия и Франция проводят в "формате Нормандии". По ее словам, она также имела возможность основательно обсудить с Макроном Минский процесс и "нормандский формат". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".