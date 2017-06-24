Чалый: Киев ждет троих важных американских министров

24.06.2017, 13:27

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон, министр обороны Джеймс Мэттис и министр энергетики Рик Перри могут в этом году официально посетить Украину.

"Президент пригласил нескольких министров приехать в Украину. Очевидно, что официальные анонсы будут объявлены позже, но я могу сказать, что в этом году мы ожидаем министра энергетики США, государственного секретаря и министра обороны, несмотря на его очень сложный график" , - сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Он также отметил, что визиты министров из СЩА "безусловно, дадут возможность выйти на конкретные решения". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".