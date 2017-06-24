Минфин подал в Лондоне апелляцию по делу о долге Януковича

24.06.2017, 13:32

Министерство финансов Украины 23июня 2017 г. подало от имени Украины к английскому Апелляционному суду необходимые документы по делу о т. н. долге Януковича в $3 млрд перед Россией. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Министерство финансов подало от имени Украины к английскому Апелляционному суду необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения английского суда, принятого 29 марта 2017 г. судьей Блэром в судебном процессе по еврооблигаций на сумму $3 млрд (так называемый российский долг), - сообщает Минфин Украины.

"Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде в соответствующий срок. Слушания апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года", - добавили в министерстве.

Высокий суд Лондона 29 марта 2017 г. одобрил рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд по ускоренной процедуре. Суд отверг все аргументы Украины. В том числе, со страны-агрессора сняты обвинения в политическом давлении на Украину.

РФ отказалась участвовать в долговой операции Украины в ноябре 2015 г. Сумма претензий Кремля по долговым бумагам составляет $3 млрд плюс $75 млн процентов.

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.

4 мая 2016 г. президент Украины Петр Порошенко одобрил отмену конечной даты действия моратория на выплату части государственного долга, установленной действующим законодательством (законопроект N3677). Документ предлагает отменить предельный срок действия временного моратория на выплаты по внешним коммерческим долгам, в том числе по "бондам Януковича", который истек 1 июля 2016 года.

Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 г., является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.