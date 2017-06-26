Президента ПАСЕ Аграмунта могут отправить в отставку без его согласия

26.06.2017, 13:49

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы может рассмотреть изменения в регламент, которые позволят отправить в отставку президента ассамблеи Педро Аграмунта.

Такое решение было принято на заседании бюро с перевесом в один голос, передает "Европейская правда".

Как утверждают участники заседания, этому предшествовала эмоциональная дискуссия. Ряд депутатов высказывались против, поскольку данное решение де- факто вводит наказание "задним числом" - за действия, совершенные им до изменения регламента.

Аграмунт воздержался от комментариев прессе.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, уличенный в поездках вместе с российскими политиками, не подал в отставку, несмотря на предварительную договоренность. Вместо этого решено, что обвинения о коррупции в адрес членов ПАСЕ будет расследовать независимый орган, состав которого утвердят в понедельник, 26 июня. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.