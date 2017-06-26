Макрон: На следующей встрече в "нормандском формате" нужно предложить новые решения по Донбассу

26.06.2017, 15:20

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что на следующей встрече в "нормандском формате" необходимо предложить новые конкретные решения для выхода из кризиса на Донбассе. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Париже.

"Если говорить о ситуации на востоке Украины, уже три года для гражданского населения эта ситуация создает очень большие проблемы для Украины и даже для всей Европы. Я думаю, что для самой России тоже. Именно поэтому мы не должны соглашаться, чтобы этот кризис продолжался. и мое желание, и мы об этом говорили, чтобы мы могли во время нашей следующей встречи в "нормандском формате" действительно предложить целую серию новых условий для того, чтобы с обеих сторон найти конкретные решения для выхода из кризиса", - заявил Макрон. Об этом сообщает УНИАН.