План Макрона: в Париже договорились о новых вариантах по Донбассу

26.06.2017, 15:36

В ходе предварительных консультаций и обсуждения вариантов по прекращению войны России против Украины на будущих переговорах лидеров нормандского формата может быть принят "план Макрона" для Донбасса. Такие соображения после разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном высказал Президент Петр Порошенко.

"Наша договоренность (такова), что мы изложим на бумаге варианты возможных решений в нормандском формате. Они, возможно, будут иметь название "формула Макрона". Мы сможем показать план установления мира и деоккупации востока Украины", - сказал он.

По мнению главы государства, встреча в Париже прошла продуктивно и "без лишних разговоров".

"Мы обсудили противодействие российской агрессии и договорились о консультациях. Нужно качественно подготовить документы. Безопасность - превыше всего... После нашей сегодняшней встречи с господином президентом у меня гораздо больше оптимизма. Мне очень импонирует его ориентированный на результат подход - конкретной, практичный, без лишних слов", - отметил Порошенко.

Переговоры в Париже пресс-атташе главы государства Святослав Цеголко назвал весьма успешными.

"Очень хорошие, дружеские переговоры. Президент Макрон - на нашей стороне. Он хорошо знает, что такое российская пропаганда, готов помогать прекратить российскую агрессию против Украины и четко называет Анну Ярославну общей украинской-французской историей", - подчеркнул он у себя в Facebook.

26 июня 2017 года на встрече в Париже с президентом Петром Порошенко французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что Франция остается приверженной выполнению минских соглашений и активизации процесса в нормандском формате. По его мнению, до очередного раунда переговоров лидеров нормандской четверки по ситуации в Донбассе нужно подготовить "новые конкретные решения". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.