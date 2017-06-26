Макрон считает, что изменение переговорного формата по Донбассу не актуально, необходимо выполнять действующие соглашения

26.06.2017, 15:54

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон считает, что изменение переговорного формата по Донбассу не актуально, поскольку необходимо сосредоточиться на выполнении действующих соглашений.

Об этом он сказал сегодня, 26 июня, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.

В частности, Макрон подчеркнул, что поддержка дискуссии о Донбассе на международном уровне является одним из положительных моментов, но, по его словам, "нам нужно двигаться дальше, нам нужно двигаться вперед".

"Я думаю, что на сегодняшний день приоритет - это не начать с нуля с каким- либо другим процессом, пытаясь пересмотреть принципиальные основы, нет. Я думаю, что нам нужно видеть, как мы конкретно выполняем Минские соглашения, которые были согласованы всеми участниками. И я думаю, что именно конкретное выполнение на сегодняшний день актуально", - отметил президент Франции.

Также Макрон считает хорошим тот факт, что обменялся мнениями с президентами России и Украины.

"И действительно, я считаю, тот факт, что ситуация сейчас не развивается, это то, что с обеих сторон есть определенное непонимание, и опять же, есть невыполнение того, что предусмотрено Минскими соглашениями. Ситуация неудовлетворительная. Мы действительно очень точно говорили... есть, так сказать, третья сторона, которая может принимать в этом участие, и в частности ОБСЕ, так как она может наблюдать за соблюдением прекращения огня", - подчеркнул президент Франции.

Он добавил, что необходимо иметь очень объективный подход к поискам урегулирования ситуации на Донбассе.

"Процесс сможет произойти только, если все приложат к этому усилия, что, например, делает Германия. Но надо понимать, что агрессия исходит из России, то есть, агрессором является не Украина. Также мы не признаем аннексию Крыма, она незаконна. Итак, мы все знаем, кто развязал войну, и кто развязал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся. То есть, мы должны из этого выйти в рамках достигнутых соглашений. И я действительно верю, что обе стороны должны выполнить свои обязательства. Мы должны согласовать то, что нужно делать", - подытожил Макрон.

"Я думаю, что у нас есть несколько месяцев для того, чтобы в рамках этих соглашений достичь успеха. Я понимаю прекрасно, что для некоторых это, возможно, не идеальный формат, но я пока не видел лучших предложений, по крайней мере, я их не понял как таковые", - сказал он.

Также президент Франции добавил, что речь идет не о том, что написано в Минских соглашениях, а о выполнении написанного в этих соглашениях. Макрон настроен поддерживать Минский процесс с целью урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.