Макрон спрогнозировал время встречи "нормандской четверки"

26.06.2017, 16:05

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) может произойти либо в конце июня, либо в начале июля, заявил французский Президент Эммануэль Макрон.

"Вопрос о дате решается. Это будет либо конец июня, либо начало июля. Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем решать", - сказал Макрон после встречи в Париже с президентом Украины Петром Порошенко.

Он также отметил, что во время этой встречи надеется на обсуждение новых условий для разрешения конфликта на Донбассе.

Французский президент также сказал, что хочет получить доклад спецмиссии ОБСЕ о реальной ситуации на границе Украины и России. Он также добавил, что "агрессором" на востоке Украины является Россия, и это общеизвестный факт.

"Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию", - отметил он.

Москва неоднократно отрицала свое прямое участие в конфликте на востоке Украины.

В свою очередь Порошенко сказал, что проекты решений "нормандского формата", которые могут получить название "формула Макрона", возможно, станут планом "деоккупации" Донбасса. Об этом сообщает BBC Украинская служба.