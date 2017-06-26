МИД Беларуси вызвало посла Украины из-за высказываний о военных учениях

26.06.2017, 16:54

В МИД Белоруссии вызвали украинского посла Игоря Кизима из-за высказываний об учениях "Славянское братство - 2017".

"26 июня 2017 г. в МИД Беларуси в связи с тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения "Славянское братство - 2017" был вызван Посол Украины в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что украинскому послу "было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений" между странами, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ.

В МИД Белоруссии сказали, что "внимание посла было обращено на то, что учение "Славянское братство - 2017" было проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Белоруссии в рамках ОБСЕ".

"При этом приглашение военных атташе, том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия", - отмечается в заявлении. Об этом сообщают Подробности.ua.