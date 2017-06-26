В Париже назвали сроки новой встречи лидеров нормандского формата

26.06.2017, 16:58

Встреча лидеров стран нормандского формата (Украина, Германия, Франция и страна-агрессор РФ) состоится в конце июня - начале июля. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Париже.

"Вопрос о дате решается. Это будет или конец июня, или начало июля. Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем решать", - отметил он.

Ранее сегодня Макрон заявил, что Франция, как одно из государств нормандского формата по вооруженному конфликту в украинском Донбассе, остается приверженной выполнению минских соглашений и идее деоккупации захваченных Россией территорий Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.