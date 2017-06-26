Макрон: Франция настроена активизировать нормандский процесс

26.06.2017, 17:00

Франция, как одно из государств нормандского формата по вооруженному конфликту в украинском Донбассе, остается приверженной выполнению минских соглашений и идее деоккупации захваченных Россией территорий Украины.

Об этом на совместном брифинге с президентом Петром Порошенко в Париже заявил французский лидер Эмманюэль Макрон.

"Как я и говорил об этом ранее публично и в телефонном разговоре с господином президентом, мы настроены продолжать минский процесс, переговорить о нем еще до встречи G20, а также поддерживаем идею активного возобновления переговоров в нормандском формате", - сказал он.

Макрон акцентировал внимание на проблеме оккупированного Крыма, заявив, что Франция четко придерживается позиции, что международно признанные границы Украины должны оставаться неизменными.

"Франция не признаёт аннексию Крыма, Франция всегда это повторяла и повторяет сейчас", - подчеркнул он.

Кроме того, Макрон также поблагодарил Украину за поддержку Парижского протокола, который Киев ратифицировал раньше Парижа, и призвал Киев показать реальные результаты реформ.

"Мы на самом деле видит ваше желание проводить реформы и надеемся, что это конкретизируется в реальных инициативах", - отметил он. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.