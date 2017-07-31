ГПУ подозревает министра финансов Данилюка в уклонении от уплаты налогов

31.07.2017, 15:22

Генеральная прокуратура Украины подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в решении Печерского районного суда столицы от 18 июля 2017 года.

Согласно документу, суд поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998 по 2016 года.

Министру инкриминируется нарушение ч.1 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов). Согласно данным ГПУ, в 2010-2014 годах Данилюк возглавлял координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Украины, что соответствует правде, согласно биографии министра, обнародованной на официальном сайте Министерства финансов.

За указанный период доходы Данилюка, согласно декларации, составили 556,1 тыс. гривен. При этом, как выяснило следствие, чиновник в это время совершил дорогостоящие покупки, а именно, жилой дом площадью 290 кв.м стоимостью 2 млн гривен и автомобиль BMW Х5. Кроме того, в 2014 году Данилюк положил на депозитный счет в "Укрсоцбанке" 519,6 тыс. гривен. В связи с этим, у следствия возникли подозрения в неуплате чиновником налогов. Об этом сообщает УНИАН.