В Киеве "титушки" разгромили кафе с людьми внутри

31.07.2017, 15:59

В ночь на понедельник, 31 июля, в Киеве на улице Заболотного неизвестные разбили кафе, в котором питались водители маршрутных микроавтобусов.

Как сообщил владелец помещения, погром начался около половины четвертого утра, к постройке приехали около 20-30 "титушек" в черном, также прибыл бульдозер. На момент нападения в помещении находились четверо человек, несмотря на которых бульдозер начал разрушать кафе. По словам владельца, это уже не первая попытка уничтожить его собственность.

"Мне позвонили ночью и сообщили, что началось нападение на мое помещение, которое находится в частной собственности. Первые попытки захвата были два месяца назад, тогда было составлено заявление в прокуратуру. Не смотря на то, что все необходимые документы были им представлены, 20 июля была повторная попытка захвата помещения, она была отбита", - рассказал собственник помещения, член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко.

Молодые люди в ходе конфликта заявили, что действуют якобы от КП "Киевблагоустройство", и что техника также принадлежит коммунальному предприятию, однако никаких подтверждающих это документов предъявить не смогли. Так же не показали документы, которые бы предоставляли им разрешение на снос помещения.

Владелец кафе уверен, что инициировала погром компания-застройщик, которая строит многоэтажку вплотную к его помещению. Якобы, угрозы и ранее поступали от их представителей. Предварительно свои убытки Артеменко оценивает в 250 тысяч гривен. Об этом сообщает ТСН.ua.