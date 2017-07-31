На бывшего сотрудника ГПУ надели электронный браслет

Экс-заместитель руководителя департамента Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам в сфере экономики Дмитрий Сус с 28 июля носит электронный браслет и выполняет все возложенные на него судом обязательства, отвечает его адвокат Дмитрий Дмитренко.
"Он находится в Хмельницком. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту его фактической регистрации", - сказал адвокат.
Дмитренко отметил, что электронное средство контроля Сусу надели в ночь с 27 на 28 июля.
Как сообщалось, 27 июля 2017 года Соломенский районный суд Киева отправил экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета на 2 месяца.
По решению суда Сус будет находиться под домашним арестом в Хмельницком. В свою очередь прокуратура просила арестовать подозреваемого, установив залог в 5 млн грн.
Детективы НАБУ задержали Суса 25 июля 2017 года на территории международного аэропорта "Борисполь" по фактам, досудебное расследование, по которым в разных уголовных процессах детективы ведут начиная с апреля 2016 года.
Сусу инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах. Об этом сообщает Сегодня.ua.