На бывшего сотрудника ГПУ надели электронный браслет

31.07.2017, 16:39

Экс-заместитель руководителя департамента Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам в сфере экономики Дмитрий Сус с 28 июля носит электронный браслет и выполняет все возложенные на него судом обязательства, отвечает его адвокат Дмитрий Дмитренко.

"Он находится в Хмельницком. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту его фактической регистрации", - сказал адвокат.

Дмитренко отметил, что электронное средство контроля Сусу надели в ночь с 27 на 28 июля.

Как сообщалось, 27 июля 2017 года Соломенский районный суд Киева отправил экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета на 2 месяца.

По решению суда Сус будет находиться под домашним арестом в Хмельницком. В свою очередь прокуратура просила арестовать подозреваемого, установив залог в 5 млн грн.

Детективы НАБУ задержали Суса 25 июля 2017 года на территории международного аэропорта "Борисполь" по фактам, досудебное расследование, по которым в разных уголовных процессах детективы ведут начиная с апреля 2016 года.

Сусу инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах. Об этом сообщает Сегодня.ua.