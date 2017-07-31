Дело боевика Погодина: Украина пожалуется на Россию в ЕСПЧ

31.07.2017, 17:00

Генпрокуратура Украины не получила официального ответа от России о передаче украинским правоохранителям задержанного в Крыму боевика так называемой "ДНР" Вадима Погодина, подозреваемого в убийстве 16-летнего школьника Степана Чубенко на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главного прокурора Украины Евгений Енин.

"Совместно с Иваном Лищиной и Нацполициею планируем подготовить соответствующую жалобу в ЕСПЧ в связи с нарушением Россией права на жизнь (ст.2 Конвенции Совета Европы по правам человека)", - написал Енин.

В 2014 году на Донбассе был жестоко убит 16-летний футболист Степан Чубенко. В этом преступлении подозреваются трое боевиков: Погодин, Москалев, Сухомлин.

20 июня Вадим Погодин был задержан в Ялте на 40 суток по запросу Украины в Интерпол.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру России с просьбой передать Погодина украинским властям.

А 30 июля стало известно, что российские правоохранительные органы в оккупированном Крыму выпустили на свободу Вадима Погодина. Об этом сообщает Сегодня.ua.