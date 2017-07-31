"Новая почта" повысит тарифы с 1 августа

31.07.2017, 16:52

"Новая почта" вводит обновленные тарифы на услуги доставки по Украине, которые вступят в силу с 1 августа 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В среднем на 2-5 грн вырастут тарифы на доставку в отделение документов и посылок весом от 0,1 до 10 кг и от 20 до 30 кг. Также обновлен размер доплаты за адресную доставку документов и посылок - в зависимости от веса отправления она увеличится на 5-20 грн.

"Новая почта" также пересмотрела стоимость обратной доставки документов по Украине из одного отделения в другое, а также стоимость доставки грузов (свыше 30 кг) в отделение и по адресу.

Вместе с тем, компания внедрила новый подход к тарификации хранения отправлений и их переадресации. Кроме того, изменилась стоимость услуги поднятия на этаж грузов весом более 30 кг.

"Изменения обусловлены ростом необходимых инвестиций в логистическую инфраструктуру компании и разработку новых сервисов и продуктов, которые позволят усовершенствовать качество обслуживания клиентов", - сообщили в "Новой почте".

Ранее сообщалось, что "Новая почта" запустила электронные деньги. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.