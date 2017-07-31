Путин упростил порядок предоставления гражданства России украинцам

31.07.2017, 17:14

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке предоставления гражданства России украинцам.

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации России.

Согласно новому закону от граждан Украины, при предоставлении им гражданства России не требовать обязательного для всех иностранцев в России подтверждениz о выходе из предыдущего гражданства.

Теперь вместо этого только для граждан Украины будет достаточным нотариальной копии заявления об отказе от украинского гражданства, которое должно быть направлено украинским органам власти.

"Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства Украины, является нотариально заверенная копия заявления данного гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины", - говорится в документе.

Также иностранцы, желающие получить российское гражданство, должны будут принести присягу на верность России, без этого гражданство не будет предоставлено. Кроме того, согласно новой норме, гражданство России могут отозвать у лиц, которые были осуждены по обвинениям, связанным с терроризмом.

В России решили ввести публичный отказ от гражданства Украины для тех, кто желает стать гражданином России. Кроме того, этот законопроект упрощает получение российского гражданства для украинцев. Об этом сообщает УНИАН.