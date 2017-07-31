У украинцев в августе будут "дополнительные" выходные

31.07.2017, 15:55

В августе у граждан Украины будут дополнительные выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины независимости Украины 24 августа.

Она в этом году приходится на четверг.

Также, согласно распоряжению Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2017 году", 25 августа, пятница, тоже будет выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 19 августа.

В Киеве на День Независимости пройдет военный парад. Министр обороны Полторак утверждает, что он будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которое было разработано за последние три года. Об этом сообщает УНИАН.