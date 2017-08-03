Гриневич: Началось ВНО, обязательное для поступления на магистратуру по "Праву"

03.08.2017, 17:21

ВНО для поступления в магистратуру по "Праву" - действенный предохранитель против коррупции и возможность проверить качество юридического образования в украинских вузах.

Об этом заявилаvМинистр образования и науки Лилия Гриневич во время визита на пункт тестирования, где в 10:00 поступающие начали проходить оценивание.

"Сейчас у нас существует очень много вузов, которые выпускают бакалавров "Права". Теперь эти выпускники, которые в подавляющем большинстве планируют учиться на магистратуре, будут сдавать внешний независимый экзамен. Это даст достоверные результаты о качестве их подготовки", - пояснила Министр.

В общем абитуриенты, которые поступают в магистратуру по "Праву", имели возможность подать 5 заявлений в различные высшие учебные заведения.

"Для участия в этом ВНО зарегистрировано 16 тыс. 892 человека. Это означает, что конкуренция будет очень большой, ведь всего предусмотрено 2 тыс. 350 бюджетных мест в магистратуру по "Праву" (в прошлом 2016 году было предусмотрено 2 тыс. 940 - ред.). На базе учебных заведений создано 75 пунктов тестирования", - рассказала Лилия Гриневич.

В рамках оценки поступающие выполняют три блока тестовых заданий: Первый блок - тест общих учебных юридических компетентностей (ТОУЮК), включающий тестирование таких компетенций как аналитическое мышление, критическое мышление, логическое мышление. Общее количество заданий блока - 30, на их выполнение отведено 75 минут. Второй блок - тест из шести базовых юридических (правовых) дисциплин, включая конституционное право, административное право, гражданское право, гражданское процессуальное право, уголовное право, уголовное процессуальное право. Общее количество заданий блока - 70, на их выполнение отведено 105 минут. Третий блок - тест по иностранному языку. Общее количество заданий - 42, на их выполнение отведено 60 минут.

Результаты испытания будут размещены на информационных страницах абитуриентов "Кабинет поступающего-магистра" (Украинский центр оценивания качества образования) 15 августа 2017 года.

Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению в магистратуру по специальности "Право", состоится в 12:00 29 августа, а зачисление на госбюджет - не позднее 5 сентября.

Напомним, что зачисление на бюджетные места в магистратуру по другим специальностям (кроме "Права") может длиться до 15 сентября 2017 года - сроки обнародования списков определяет каждый вуз отдельно, прописывая это в Правилах приема.

Инф. Пресс-службы Министерства образования и науки Украины.