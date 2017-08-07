Сегодня последний день для обнародования списков поступивших в вузы

07.08.2017, 10:41

Сегодня, 7 августа, до 12.00 в вузах должна завершиться процедура зачисления поступивших по государственному и региональному заказу.

Списки зачисленных в вузы должны быть опубликованы на информационных стендах приемных комиссий и на сайтах вузов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В этом году на бюджетные места в вузы рекомендовано зачислить 60 тыс. 925 абитуриентов. Места, оставшиеся невостребованными, будут предоставлены льготным категориям поступающих. Абитуриенты, выбравшие естественные и технические специальности, также смогут пройти на бюджет, если какие-либо поступающие отказались от бюджетного места или не принесли вовремя оригиналы документов.

Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет происходить до 18 августа. Об этом сообщают "Факты и комментарии".