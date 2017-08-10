Результаты ВНО в Украине: самый высокий балл по одному предмету получили 285 выпускников

10.08.2017, 15:59

По результатам нынешнего внешнего независимого оценивания 285 человек получили 200 баллов по одному предмету.

Об этом сегодня, 10 авгута, во время брифинга сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

"285 человек получили 200 баллов по одному предмету и по двум предметам - девять человек получили 200 баллов. Должен сказать, что 200-балльники по двум предметам - четверо из Львова, один - из Львовской области, по одному из Киева, из Чернигова, Одессы и Ужгорода", - сообщил Карандий.

Он также подчеркнул, что в Киеве 82 200-балльников, в Запорожской и Харьковской области - по 18, в Днепропетровской и Закарпатской - по 14. Об этом сообщает УНИАН.