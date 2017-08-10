Лучшие результаты ВНО - в Киеве и Львовской области

10.08.2017, 17:13

Абитуриенты из Киева и Львовской области лучше всех сдали ВНО-2017. К таким выводам пришли эксперты Украинского центра оценивания качества образования, проанализировав результаты вступительной кампании.

Именно в этих регионах больше всего абитуриентов сдали ВНО на 160-200 баллов.Например, высокие баллы на тестировании по украинскому языку получили 44% выпускников Львовской области и 43% киевлян.

Львовская область также лидирует по результатам тестов по истории, а Киев - по математике и английскому языку.

Самые низкие баллы по украинскому языку получили выпускники из Черновицкой, Закарпатской, Херсонской и Ровенской областей.

Девять выпускников этого года набрала максимальные баллы сразу по двум предметам.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий также рассказал, что существует разрыв между результатами выпускников из городов и сел.

Высокий уровень, по его словам, показали 28% горожан, 18% выпускников из пгт и только 8% учащихся сельских школ.

Также традиционно лучшие результаты продемонстрировали выпускники лицеев, гимназий и специализированных школ. Об этом сообщает BBC Украинская служба.