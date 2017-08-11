Программа ЕС Эразмус + дает возможность 30 украинским вузам улучшить образовательные программы

11.08.2017, 16:34

30 университетов Украины будут работать над улучшением образовательных программ в шести сферах.

Работа будет осуществляться в пределах восьми проектов, победивших на конкурсе программы ЕС Эразмус +: Развитие потенциала высшего образования с 2017 года.

Проекты направлены на улучшение образовательных программ в сферах технологий, биоинженерии, экологии, менеджмента, логистики и агропромышленности. Кроме того, они будут вводить современные методы обучения и преподавания и улучшать сотрудничество вузов с бизнесом и государством. В их пределах также будут создаваться инновационные центры на основе обмена опытом со странами-членами и партнерами программы Эразмус +.

Всего на конкурсе было отобрано 149 проектов, общая стоимость которых около 7,5 млн евро. В реализации проектов примет участие 41 украинская организация.

Впервые в истории программы Темпус и Эразмус + к финансированию рекомендовали проект, в котором именно украинский университет - Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника - выступает как грантополучатель и координатор проекта. К проекту также привлечены другие украинские организации и университеты с Кипра, из Испании и Польши. Команда проекта будет работать над модернизацией педагогического высшего образования и инновационных инструментов обучения и преподавания.

Остальные семь проектов будут координировать университеты стран-членов программы Эразмус +, среди которых Германия, Италия, Румыния, Эстония, Испания, Словения, а партнерами выступят вузы из Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании, Армении, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Монголии, Узбекистана, Вьетнама.

Среди партнеров-победителей из Украины есть Министерство образования и науки Украины, Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, ГУ "НМЦ "Агроосвіта" и другие организации.

Инф. Пресс-службы Министерства образования и науки Украины.