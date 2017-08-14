Супрун заявила, что начат процесс закупок лекарств на 2017 год

14.08.2017, 17:30

Закупки медикаментов через международные организации в 2016 позволили сэкономить 917 млн грн, на которые будут приобретены дополнительные лекарства, медизделия и вакцины, написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам Супрун, в сфере здравоохранения закупки через международные организации являются одной из самых действенных антикоррупционных реформ.

"Плодотворное сотрудничество с международными партнерами помогло нам начать проводить закупки по мировым стандартам качества. А качественные и эффективные закупки - это всегда больше нужных лекарств и спасенных жизней", - написала и.о. министра здравоохранения.

Супрун отметила, что международными организациями в 2016 году закуплено 96% лекарств, вакцин и медицинских изделий по 37 программам. 44% уже поставлено в регионы. Остальные будут доставлены в больницы в течение 3 месяцев в соответствии с графиком поставок Минздрава.

Руководитель министерства добавила, что закупки за средства 2017 года уже начались.

По информации Минздрава, в план закупок на 2017 год входят стенты без лекарственного покрытия (7,8 тыс. штук) и с лекарственным покрытием (2,6 тыс. штук).

28 июля 2017 года Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые проведут закупки лекарств для Украины за бюджетные средства по 39 государственным программам на общую сумму 5,9 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН.