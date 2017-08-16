Премьер-министр: Программа "Доступные лекарства" будет расширяться постоянно

16.08.2017, 17:40

Кабинет Министров Украины в рамках реализации начатой в апреле текущего года общегосударственной программы "Доступные лекарства" планирует постоянно расширять линейку препаратов, входящих в программу, и бюджет на выполнение поставленных задач есть.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, общаясь с журналистами в Херсоне.

"Программа ("Доступные лекарства") работает, средств у нас достаточно для того, чтобы обеспечивать бесплатными лекарствами людей, имеющих хронические заболевания. Для нас принципиально важно дать людям возможность бесплатно получать жизненно необходимые лекарства. Расширение перечня будет происходить постоянно, мы хотим расширять спектр лекарств, которые мы будем выдавать для хронически больных украинцев. Главное - сохранить жизнь и здоровье украинских граждан, и мы будем в это инвестировать средства", - отметил Владимир Гройсман.

Программа "Доступные лекарства" предусматривает бесплатное выделение лекарств или частичную компенсацию стоимости лекарств для хронически больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой. За период действия программы ею воспользовались уже более 3,5 млн граждан.

Глава Правительства также напомнил, что кроме программы "Доступные лекарства" Правительство начало проект создания сети кардиоцентров по всей Украине, которые смогут предоставлять высокотехнологичную помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Кабинет Министров Украины в рамках реализации начатой в апреле текущего года общегосударственной программы "Доступные лекарства" планирует постоянно расширять линейку препаратов, входящих в программу, и бюджет на выполнение поставленных задач есть.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, общаясь с журналистами в Херсоне.

"Программа ("Доступные лекарства") работает, средств у нас достаточно для того, чтобы обеспечивать бесплатными лекарствами людей, имеющих хронические заболевания. Для нас принципиально важно дать людям возможность бесплатно получать жизненно необходимые лекарства. Расширение перечня будет происходить постоянно, мы хотим расширять спектр лекарств, которые мы будем выдавать для хронически больных украинцев. Главное - сохранить жизнь и здоровье украинских граждан, и мы будем в это инвестировать средства", - отметил Владимир Гройсман.

Программа "Доступные лекарства" предусматривает бесплатное выделение лекарств или частичную компенсацию стоимости лекарств для хронически больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой. За период действия программы ею воспользовались уже более 3,5 млн граждан.

Глава Правительства также напомнил, что кроме программы "Доступные лекарства" Правительство начало проект создания сети кардиоцентров по всей Украине, которые смогут предоставлять высокотехнологичную помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.