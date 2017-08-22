Счетная палата: международные организации экономят 40% государственного бюджета, выделенного на закупки лекарств

22.08.2017, 16:01

22 августа Счетная палата представила отчет об эффективности закупок лекарств через международные организации. Вывод отчета: закупка лекарств через международные организации является сейчас более экономически целесообразной, чем закупки через Министерство здравоохранения.

По оценкам Счетной палаты, международные организации сэкономили до 40% бюджета на лекарства, а некоторые препараты закупались в 26 раз дешевле, чем это делал Минздрав до 2015 года. Сэкономленные средства направляются на дополнительную закупку лекарств, а следовательно, украинцы получают больше качественных препаратов.

В 2015 году Минздрав Украины начал закупать лекарства через международные организации, в частности, ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents. Это позволило преодолеть коррупцию и обеспечить украинцев качественными и жизненно необходимыми лекарствами.

Вместе с тем Счетная палата предоставила ряд замечаний относительно внутренних процессов и процедур, над которыми сейчас работает команда Минздрава.

Согласно заключению Счетной палаты одной из самых больших проблем закупочного процесса на сегодняшний день является несовершенный учет остатков лекарств, а также расчет потребностей в регионах. Больницы несвоевременно информируют Минздрав о наличии лекарств и их сроке годности, что мешает вовремя перераспределить имеющиеся лекарства из регионов, где они есть, в регионы, где они закончились. Таким образом удалось бы избежать ситуации, когда в некоторых регионах больницы "списывают" неиспользованные лекарства, что является нерациональным использованием государственных средств.

Чтобы устранить указанные недостатки, уже осенью Минздрав запускает комплексную электронную систему учета лекарств в регионах. Это позволит точно рассчитывать потребность в лекарствах, отслеживать процесс их использования и эффективно распределять остатки лекарств, закупленных за государственные средства.

Также международные организации дают рекомендации Министерству, указывая на позиции, которые искусственно прописаны под одного производителя, или на те лекарства, которые еще закупаются в Украине, но в мировой практике уже не используются для лечения. Например, благодаря рекомендациям международных организаций в 2017 году удалось убрать из государственных закупок устаревшие препараты и заменить их современными и эффективными.

Инф. Пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.