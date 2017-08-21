ПРООН в Украине начала закупки лекарств за средства госбюджета 2017 года

21.08.2017, 14:54

Программа развития ООН в Украине начала закупки лекарств за средства государственного бюджета 2017 года.

Как сообщили в Минздраве, с Программой развития ООН подписано соглашение на закупку медикаментов, согласно которому ПРООН доверили закупку лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 2,3 млрд грн для 15 направлений соответствующей бюджетной программы за 2017 год.

В частности, тендеры объявили для 11 из 15 направлений, закупки по которым сейчас проводит организация.

Согласно постановлению правительства, ПРООН закупает за средства госбюджета по следующим направлениям: медикаменты для детей, больных ДЦП, нанизмом, муковисцидозом, резистентной формой ювенильного ревматоидного артрита, гемофилией типа А или В или болезнью Виллебранда, антирезусный иммуноглобулин для предотвращения гемолитической болезни новорожденных.

Также будут закуплены препараты для оказания неотложной медицинской помощи при кровотечениях, лекарства и медицинские изделия для пациентов, страдающих буллезным эпидермолизом, для лечения бесплодия женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий, лекарства для орфанных больных, для пациентов, страдающих мукополисахаридозом, препараты, радиофармпрепараты и препараты сопровождения для лечения онкологических больных, медикаменты для взрослых, больных гемофилией, рассеянным склерозом и болезнью Гоше.

Перечень согласованных программ могут дополнить после принятия дополнительных постановлений Кабинетом министров Украины.

В Минздраве подчеркнули, что ПРООН уже завершила 99% закупок лекарственных средств, заказанных за бюджет 2016 года. Более 70% медикаментов, в том числе закупленных за счет сэкономленных средств, доставили в Украину, они уже доступны пациентам.

Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые проведут закупки лекарств для Украины за бюджетные средства по 39 государственным программам на общую сумму 5,9 млрд грн.

В Постоянном представительстве ПРООН в Украине также сообщили, что в 2017 году закупки лекарств будут осуществлять Программа развития ООН, Детский фонд ЮНИСЕФ и британское закупочное агентство Crown Agents. Об этом сообщает УНИАН.