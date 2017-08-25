Минздрав: Украинские врачи смогут пользоваться ресурсами британского медицинского журнала

25.08.2017, 12:32

Британский медицинский журнал "BMJ" и Министерство здравоохранения Украины подписали новый Меморандум о взаимопонимании, который аккредитует "BMJ" на работу в сфере повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей.

Как сообщили в Минздраве, "BMJ" - один из ведущих мировых генераторов медицинских знаний, реализует учебную инициативу поддержки клинических решений для повышения уровня системы здравоохранения в Украине.

Инициатива призвана предоставить клиницистам и профессиональным работникам сферы здравоохранения доказательные онлайн-инструменты и ресурсы, в частности, "BMJ Best Practice" и "BMJ Learning" ( "Лучшая практика" BMJ " и "Обучение с BMJ"), для улучшения уровня диагностики, лечения и мер по защите от инфекционных и неинфекционных заболеваний. Предложенные ресурсы готовятся международными экспертами, анализируются украинскими клиницистами и экспертами, которые затем адаптируют их для национального пользователя на украинский язык с доступом, как в онлайн, так и в оффлайн режиме, или через мобильные устройства.

Программа имеет поддержку Министерства здравоохранения Украины и национальной Рабочей группы.

По словам Глава Департамента по стратегическому партнерству "BMJ" Митал Врозински, сегодня клиницисты сталкиваются с огромным массивом постоянно меняющейся информации, поэтому с каждым днем становится все труднее поддерживать теоретические и практические знания на должном уровне.

"Мы гордимся тем, что можем воспользоваться нашим международным опытом для того, чтобы предоставлять проверенные и доказательные знания украинским профессионалам сферы здравоохранения. Украина ставит перед собой амбициозные планы по совершенствованию систем и инфраструктуры здравоохранения, улучшения использования соответствующих ресурсов и качества медицинских услуг. это непростая задача, и мы гордимся тем, что именно нам доверенное поддержка таких целей", - отметила Врозински. Об этом сообщает УНИАН.