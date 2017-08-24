Правительство утвердило создание Нацагентства по закупке лекарств

24.08.2017, 13:55

Кабинет министров одобрил Концепцию реформирования механизмов публичных закупок лекарств, предусматривающую создание закупочной организации.

Таким образом, в 2019 году Минздрав перейдет к закупке препаратов через Национальное закупочное агентство, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно Концепции, агентство будет осуществлять публичные закупки лекарственных средств и медицинских изделий на национальном, местном и международном уровне по принципу эффективности, прозрачности и борьбы с коррупцией.

Как отмечают специалисты Минздрава, сложившаяся ситуация вокруг публичных закупок препаратов угрожает своевременному обеспечению пациентов надлежащими лекарствами.

"Коррупция и ограниченная конкуренция приводят к публичным закупкам лекарственных средств и медицинских изделий по завышенным ценам", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Концепция призвана сформировать конкурентную среду и способствовать развитию добросовестной конкуренции в сфере закупок лекарств и медизделий.

По распоряжению правительства в течение месяца Минздрав разработает и представит на утверждение план мероприятий по реализации данной Концепции. Также министерству поручено создать юридическое лицо, принадлежащее к сфере управления Минздрава, которое будет отвечать за выполнение функций закупочной организации. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".