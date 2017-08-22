Минздрав: В регионах Украины начнет работать электронная система учета лекарств

22.08.2017, 16:03

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, согласно данным отчета Счетной палаты об эффективности закупок лекарств через международные организации, одной из самых больших проблем закупки лекарств в Украине является несовершенный учет остатков лекарств, а также расчет потребностей в регионах.

Больницы невовремя информируют Минздрав о наличии лекарств, и их срок годности мешает вовремя перераспределить имеющиеся лекарства из регионов, где они есть, в регионы, где они закончились. Таким образом удалось бы избежать ситуации, когда в некоторых регионах больницы "списывают" неиспользованные лекарства, что является нерациональным использованием государственных средств.

Чтобы устранить указанные недостатки, уже осенью Минздрав запускает комплексную электронную систему учета лекарств в регионах. Это позволит точно рассчитывать потребность в лекарствах, отслеживать процесс их использования и эффективно распределять остатки лекарств, закупленных за средства из госбюджета.

В Минздраве отметили, что есть также проблемы по позициям, которые искусственно прописаны под одного производителя, или на те лекарства, которые еще закупаются в Украине, но в мировой практике уже не используются. Например, благодаря рекомендациям международных организаций в 2017 году удалось устранить из государственных закупок устаревшие препараты и заменить их современными и эффективными.

В ведомстве сообщили, что по заключениям Счетной палаты, закупка лекарств через международные организации экономически более целесообразна, чем закупки через Министерство здравоохранения. По оценке Счетной палаты, международные организации сэкономили до 40% бюджета на лекарства, а некоторые препараты закупались в 26 раз дешевле, чем это делал Минздрав до 2015 года. Сэкономленные средства направляются на дополнительную закупку лекарств, а значит украинцы получат больше качественных препаратов. Об этом сообщает УНИАН.