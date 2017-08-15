Два украинских фильма получили награды Международного кинофестиваля в Локарно

15.08.2017, 17:12

70-й Международный кинофестиваль в Локарно (Швейцария) объявил победителей. Оба украинских фильма, которые были отобраны в конкурсных программ фестиваля, получили награды жюри. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

Отмечается, что триумфатором у зрителей и кинокритиков стал украинско- итальянский фильм "Изи", а фильм "Выпуск'97" вызвал настоящий восторг у Молодежного жюри фестиваля.

Полнометражный фильм режиссера Андреа Маньяни "Изи" получил премию независимых швейцарских критиков Boccalino d'Oro в категории "Лучший актер" (исполнитель главной роли Никола Ночелла). Короткометражный фильм "Выпуск'97" режиссера Павла Острикова (продюсер Юрий Минзянов) стал лучшим короткометражным фильмом по версии Молодежного жюри фестиваля и получил 1500 швейцарских франков от Департамента образования, культуры и спорта кантона Тичино (Швейцария).

В Локарно драматическая комедия "Изи" имела большой зрительский успех. Из- за беспрецедентных аншлагов, - билеты на премьеру в зале на 3000 мест и два фестивальных показа по 500 мест разошлись в рекордные сроки - программная дирекция фестиваля была вынуждена организовывать дополнительный показ, билеты на который так же были распроданы.

Один из десятков положительных отзывов кинокритиков дал итальянский корпункт всемирно известного журнала Rolling Stones: "Изи - это драгоценный камень: талант актеров показывается не очевидно, а тонко и изящно; глубокий фильм" (Борис Солаццо, Rolling Stones)

В рамках кинофестиваля состоялся также специальный показ военной драмы "Иней" (Frost) режиссера Шарунаса Бартаса. Лента была создана в копродукции Литвы, Франции, Польши при поддержке Госкино Украины. Мировая премьера "Инея" состоялась в программе Каннского международного кинофестиваля "Двухнедельник режиссеров", а национальная - в рамках 8-го Одесского международного кинофестиваля.

Международный кинофестиваль в Локарно считается четвертым по важности - после Канн, Венеции и Берлина - европейским кинофестивалем.

С осени в кинотеатрах будет выходить по 2 украинские кинопремьеры ежемесячно. Об этом сообщают "Українські Новини".