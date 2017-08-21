21.08.2017, 17:08

Следующий 47-й кинофестиваль "Молодость" пройдет в Киеве с 26 мая по 2 июня 2018 года, а не осенью, как планировалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Отмечается, что такое решение дирекция фестиваля согласовала с Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров FIAPF и со всеми мировыми кинофестивалями класса А и Б.

"В календаре кинофестивалей киевская "Молодость" всегда была связана с осенью. Но одновременно в октябре проходили другие выдающиеся фестивали мира: в Вене, Лондоне, Варшаве, Риме. Перенос сроков проведения "Молодости" на май устраняет эту фестивальную перенасыщенность октября. Весна также раскрывает больше возможностей для расширения локаций, дополнительных интересных событий. Кроме того, май является идеальным туристическим месяцем для Киева, поэтому это возможность с наилучшей стороны представить наш город гостям "Молодости". Более того, фестиваль будет проходить в дни празднования Дня Киева", - сказал председатель наблюдательного совета КМКФ Молодость Владислав Лясовский.

Более подробно о программе кинофестиваля в мае 2018 года, а также о специальном событии "Молодость. Пролог" в октябре 2017 года будет сообщено на пресс-конференции в начале сентября, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, короткометражный фильм "Выпуск 97" режиссера Павла Острикова стал лучшей картиной по версии младшего жюри Международного кинофестиваля в Локарно. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.