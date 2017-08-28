Ушла из жизни французская актриса Мирей Дарк

28.08.2017, 16:54

Мирей Дарк, известная французская актриса, скончалась в ночь на понедельник, 28 августа, в Париже. Ей было 79 лет.

В фильмографии Мирей Дарк около 50 фильмов, в тринадцати из которых она снялась под руководством Жоржа Лотнера. Периодом ее славы стали 60-е и 70-е годы, именно тогда она снялась в таких картинах, как "Кутилы", "Большой кузнечик", "Цветок щавеля". "Мотор!" ей кричали лучие французские режиссеры: Роже Вадим, Жан Жиро, Жан-Люк Годар.

В Советском Союзе Мирей Дарк прославилась, сыграв в двух лентах Ива Робера "Высокий блондин в чёрном ботинке" (1972) и "Возвращение высокого блондина" (1974).

В 80-х годах ее кинокарьера прерывается из-за серьезных проблем со здоровьем: в 1980-м году она переносит операцию на открытом сердце, потом еще одну в 2013-м. В 90-х годах актриса возвращается на экран, на этот раз телевизионный, сыграв в нескольких популярных французских сериалах.

Актриса также сняла несколько документальных фильмов на социальную тематику и со своим супругом, архитектором Паскалем Депре, вела активный образ жизни. Но за последний год состояние ее здоровья снова ухудшилось: у актрисы дважды диагностировали кровоизлияние в мозг.

Как сообщила СМИ ее агент, Мирей Дарк скончалась в себя дома в Париже, до последней минуты с ней находился ее супруг, а также Ален Делон - ее гражданский муж в течение пятнадцати лет. Об этом сообщает EuroNews.