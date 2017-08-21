На премию "Оскар" от Украины претендует 8 кинокартин

21.08.2017, 15:03

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма от Украины на " и выбрал 8 финалистов. Об этом заявлено на официальном сайте Национального союза кинематографов Украины.

В отборе на выдвижение фильма от Украины на премию "Оскар" в этом году примут участие восемь лент:"Война химер" (реж. Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая, "Машкин", неигровой фильм); "Dzidzio Контрабас" (реж. Олег Борщевский, "Солар Медиа Энтертейнмент"); "Живая" (реж. Тарас Химич, "Инверт Пикчерз"); "Никита Кожемяка" (реж. Манук Депоян, "Панама Гран При", при поддержке Госкино, анимационный фильм); "Уровень черного" (реж. Валентин Васянович, "Пушка Фильм"); "Сломя голову" (реж. Марина Степанская, "Инсайт Медиа", "Папа Фильм" при поддержке Госкино); "Красный" (реж. Заза Буадзе, "Инсайт Медиа", Одесская киностудия, при поддержке Госкино); "Чужая молитва" (реж. Ахтем Сеитаблаев, "Идасом Фильм" при поддержке Госкино).

На заседании комитета 29 августа из представленных фильмов будет выбран только один. Об этом сообщают "Українські Новини".