31.08.2017, 16:21

Накануне Дня знаний Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко открыл в Киеве в Украинском доме книжную выставку "Читай.UA" и вручил дипломы, премии Кабинета Министров Украины им. Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества.

"Есть сегодня два события - начало книжной выставки, на которой дети и родители могут подготовиться к новому учебному году, купить книги. Выбор - большой. Также сегодня награждаем авторов, чьи произведения воспитывают молодое поколение в духе национальной гордости, духовного единства украинского общества и уже получили широкое признание", - сказал Вячеслав Кириленко.

В этом году в номинации "Литературные произведения для детей и юношества" награждена Анна Чубач - писательница, заслуженный деятель искусств Украины - за книги "Малюємо, читаємо, пишемо" та "Українчики ідуть!".

"Именно на патриотических и интересных книгах Анны Чубач росли, в том числе, и мои дети тоже", - отметил Вячеслав Кириленко.

В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" за художественное оформление серии книг о Мэри Поппинс диплом получил Арсен Джаникьян - художник-график, иллюстратор. В номинации "Кинопроизведения для детей и юношества" награждены автор сценария Анастасия Матешко, режиссер- постановщик Анатолий Матешко, оператор-постановщик Юрий Король, исполнители главных ролей Леонид Шевченко и Римма Зюбина в художественном фильме "Трубач" кинокомпании "Укркіно".

В номинации "Театральные представления для детей и юношества" победитель не определен.

В рамках традиционного книжного праздника Вячеслав Кириленко также вручил дипломы и лауреатам премии Ивана Франко в области информационной деятельности: Виктору Шпаку - за публикацию "Від стародубської різні до путінських "народних республік" (газета "Урядовий кур'єр") и Татьяне Сергийчук за выпуск культурологическо-публицистической программы "Світоч", посвященной празднованию года Ивана Франко в Украине (""Центральна дирекція "Українське радіо").

Выставка книг от украинских издательств продлится до 3 сентября, организаторы: Госкомтелерадио и Украинский дом.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.