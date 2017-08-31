До конца года в прокат выйдут 13 украинских фильмов

31.08.2017, 16:33

В Украине до конца года в прокат выйдет не менее 13 украинских фильмов. Об этом заявил глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

"До конца года в прокат выйдет, я думаю, не менее 13 украинских фильмов. А может и значительно больше. Это не может не радовать", - сказал Ильенко.

При этом он не исключает, что придется переносить часть премьер фильмов на первую половину в следующем году для того, чтобы отечественные ленты не конкурировали друг с другом.

Ильенко также напомнил, что только на этой неделе в прокат выйдут два украинских фильма. "Если мы сегодня пойдем в кинотеатр, то уже сможем делать выбор, на какой фильм хочется пойти, а не сталкиваться с проблемой, когда украинского кино ни в прокате, ни на телевидении, ни даже на пиратских сайтах в интернете не было", - отметил он.

Неделю назад в кинотеатрах состоялась премьера украинского фильма "Червоный", который только за первый уик-энд в прокате он собрал 1,5 млн грн.

1 августа 2017 года в городе Старобельск Луганской области начались съемки фильма "Ворошиловград". В прокат фильм планируют выпустить уже в 2018 году. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.