Штаб АТО: Боевики 14 раз нарушили перемирие

02.10.2017, 13:16

В воскресенье, 1 октября, боевики 14 раз нарушили перемирие. В результате подрыва погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-сцентр штаба АТО.

Днем боевики придерживались режима тишины на луганском и донецком направлениях, но после 18 часов обстреляли укрепления ВСУ неподалеку от Зайцева.

Кроме того, дважды применяли гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении боевики стреляли у Новотроицкого и неподалеку от Гнутова.

Также 1 октября днем во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановке подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военный, добавили в штабе АТО.

На луганском направлении зафиксировали один обстрел недалеко от Крымского.

В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие, добавили в штабе АТО. Об этом сообщает BBC Украинская служба