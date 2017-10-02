Штаб АТО: Боевики 14 раз нарушили перемирие

В воскресенье, 1 октября, боевики 14 раз нарушили перемирие. В результате подрыва погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-сцентр штаба АТО.
Днем боевики придерживались режима тишины на луганском и донецком направлениях, но после 18 часов обстреляли укрепления ВСУ неподалеку от Зайцева.
Кроме того, дважды применяли гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.
На мариупольском направлении боевики стреляли у Новотроицкого и неподалеку от Гнутова.
Также 1 октября днем во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановке подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военный, добавили в штабе АТО.
На луганском направлении зафиксировали один обстрел недалеко от Крымского.
В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие, добавили в штабе АТО. Об этом сообщает BBC Украинская служба