ОГА: Открытие пункта пропуска Золотое будет обсуждаться в Минске

02.10.2017, 16:25

Вопрос открытия контрольно-пропускного пункта Золотое в дальнейшем будет обсуждаться на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"Этот вопрос и в дальнейшем будет подниматься украинской стороной на минских переговорах", - подчеркнул глава области.

В ходе рабочей встречи с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком Гарбуз также обсудил обустройство КПВВ Станица Луганская (единственный пункт пропуска в области через линию разграничения)

Речь шла о выделении необходимых средств и средств для создания надлежащих условий пересечения гражданами пункта пропуска в осенне-зимний период.

13 декабря 2016 года заместитель главы Луганской ОВГА Юрий Клименко заявил, что боевики террористической организации ЛНР разместили недалеко от Золотого военную технику.

31 марта 2016 года в Луганской области с целью стабилизации ситуации в Донбассе, связанной с пропуском граждан в области, был открыт контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Золотое. В тот же день пункт пропуска закрыли из- за блокировки со стороны террористов ЛНР. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.