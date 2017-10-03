Генштаб: Численность украинской армии приблизилась к максимуму

03.10.2017, 15:12

Численность Вооруженных Сил Украины почти достигла максимального предусмотренного законом лимита в 250 тысяч военнослужащих и персонала. Об этом на брифинге, который транслировал 5 канал, рассказал заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность вооруженных сил - 250 тысяч. Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, потому сейчас ВСУ находятся на предельном лимите численности", - сказал он.

По словам начальника главного управления персонала Генштаба, в дальнейшем число призывников будет коррелировать с количеством уволенных со службы.

Ранее глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что нынешний оперативный резерв армии - более 130 тысяч военных.

Сегодня, 3 октября, в Украине стартовала осенняя призывная кампания. В Генштабе намерены призвать 10460 человек, из которых более половины - 6360 человек - попадут в ВСУ. 3500 человек уйдут в Нацгвардию, а 600 - в Госспецслужбу по транспорту. Призывная кампания продлится до конца ноября. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.