Для охраны складов планируют призвать 500 офицеров запаса

03.10.2017, 15:31

Главное управление персонала Генштаба будет рекомендовать призвать до 500 офицеров запаса для прохождения службы на базах, складах и арсеналах хранения боеприпасов.

Об этом во время брифинга в Киеве заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко.

При этом отмечается, что решение о призыве пока не принято.

"В этом году мы сделали первый такой призыв (офицеров запаса.). На службу в Вооруженных Силах Украины поступили почти 1 тыс человек. В настоящее время решение о призыве такой категории еще не принято, но наше главное управление по учету потребностей, которые возникли в офицерах, и необходимости комплектовать базы, склады, арсеналы будет предлагать начальнику Генштаба (а принимать решение будет Министерство обороны) призвать небольшое количество этих лиц. Это будет, пожалуй, до 500 человек. Но решение будет принимать министр обороны, исходя из необходимости", - заявил Артеменко.

По его словам, офицеры, в случае призыва, будут проходить службу на базах, складах и арсеналах хранения боеприпасов.

Артеменко отметил, что офицеры запаса проходят службу в тыловых частях и частях, которые не находятся на линии соприкосновения, а к проведению АТО могут привлекаться только после подписания соответствующего контракта.

26 сентября около 22:00 на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, взрывались боеприпасы. Эвакуировали более 30 тысяч местных жителей. Сейчас они вернулись в свои дома. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.