Ремонтировать дороги в Украине смогут не все компании

03.10.2017, 16:23

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) рекомендовало службам автомобильных дорог в областях (САД) ввести новые критерии для подрядных организаций при участи в тендерах на выполнение дорожных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укравтодора.

В частности, Укравтодор предлагает САД при проведении тендерных закупок придерживаться следующих критериев: необходимость документального подтверждения материально-технического обеспечения; опыт не менее 5 лет выполнения аналогичных работ в Украине или странах ЕС; предоставление банковской гарантии в размере 3% от общего бюджета проекта, - отсутствие задолженности по уплате налогов.

В Укравтодоре отмечают, что такие новшества обусловлены увеличением случаев участия и побед в публичных закупках компаний, которые не имеют техники, квалифицированных работников и опыта выполнения аналогичных договоров.

"В начале этого года мы тщательно проанализировали работу подрядных организаций, результаты ремонтов за прошлый год и обнаружили следующее: две трети ремонтов были проведены с дефектами; многие подрядчики являются просто фиктивными предприятиями без подтвержденного опыта работы; некоторые подрядчики выигрывают тендеры на проекты, которые не способны выполнить из- за отсутствия опыта и оборотных средств", - пояснили в пресс-службе Укравтодора.

Также в Укравтодоре подчеркнули, что документ имеет рекомендательный характер - решение принимает каждая САД самостоятельно.

Ранее инициатива Cost Ukraine которая мониторит эффективность и прозрачность дорожного ремонта опубликовала в Facebook скан-копию письма за подписью главы Укравтодора Славомира Новака, которым рекомендуется САД в областях ввести новые квалификационные критерии допуска подрядчиков к участию в публичных закупках.

В Укравтодоре считают информацию Cost Ukraine манипулятивной и лоббистской. "Мы очень разочарованы, что общественная инициатива Cost Ukraine, которая финансируются Transparency International и должна верифицировать проекты в дорожной отрасли, занимается нескрываемым лоббизмом, создавая популистские материалы с откровенной манипуляцией информацией. Заметим, что Закон Украины о публичных закупках предусматривает внесение изменений в тендерную документацию по обоснованному требования участника тендерной закупки. Сейчас таких требований от участников тендеров в Укравтодор не поступало. Мы остаемся открытыми. Готовы обсуждать проблемы отрасли и эффективные решения. Также готовые и эти рекомендации обсудить и профессионально расширить. Мы не претендуем на истину в последней инстанции. Но точно не будем терпеть манипуляций, непрофессионализма и необоснованных обвинений. Cost Ukraine рекомендуем таки вернуться к вопросам верификации и оставаться в стороне от предвзятых выводов, которые противоречат принципам открытости и прозрачности. От Transparency International лоббизма точно не ожидаем", - говориться в ответе Укравтодора. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.