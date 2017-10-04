Рада ратифицировала соглашение с Турцией по грузоперевозкам

04.10.2017, 13:55

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Турцией по сотрудничеству в сфере международных комбинированных перевозок. За соответствующее решение проголосовали 229 народных депутатов.

Подробней о проголосованном законе "О ратификации Соглашения Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках" рассказал заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, который докладывал в Раде по данному вопросу.

"Принятие закона Украины о ратификации создаст надежный международно- правовой механизм реализации двусторонних межгосударственных связей между Украиной и Турецкой Республикой, а также будет способствовать развитию сотрудничества в сфере международных комбинированных перевозок (грузовые транспортировки, при которых груз перевозится, по крайней мере, двумя разными видами транспорта. - Ред.) и привлечению дополнительных грузопотоков, что позволит эффективнее использовать потенциал транспортных инфраструктур обеих стран", - сказал замминистра инфраструктуры.

В 2016 году Президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в ходе встречи договорились о расширении сотрудничества в сфере грузоперевозок между двумя странами.

В то же время в Мининфраструктуры заявляли после заседания смешанной украинско-турецкой комиссии по вопросам автомобильных перевозок, что Турция отказала Украине в расширении автомобильных грузовых перевозок. Об этом сообщает Сегодня.ua.