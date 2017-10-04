Штаб: Боевики используют беспилотники для разведки позиций ВСУ

04.10.2017, 15:52

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня на линии разграничения заявляет об использовании боевиками беспилотных летательных аппаратов, что является прямым нарушением минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Вчера, 3 октября, подразделения Вооруженных Сил Украины вдоль линии разграничения зафиксировали полеты пяти беспилотников, которые были запущены с временно оккупированной территории Донбасса.

"Характер запуска этих БПЛА свидетельствует о том, что их используют не только для разведки позиций подразделений ВСУ, но и других военных объектов, расположенных в Украины. Украинская сторона СЦКК заявляет, что данные факты говорят о провокационных действиях боевиков по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны", - отмечается в сообщении.

3 октября СБУ задержала группу мужчин, которые пытались запустить квадрокоптер над военной частью в Херсоне.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.