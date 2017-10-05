На АЗС продолжают расти цены на бензин и дизтопливо

05.10.2017, 14:46

За период 4-5 октября цены на бензины и ДТ на АЗС продолжили рост на 10-50 коп./л. Об этом сообщает NefteRynok со ссылкой на мониторинг консалтинговой компании UPECO.

На станциях оператора WOG дизельное топливо подорожало на 50 коп./л до 25,49 грн/л и 26,49 грн/л за премиальную марку ДТ. В сети KLO дизтопливо подорожало на 40 коп./л до 23,99 грн/л. На АЗС БРСМ-Нафта обычное ДТ подорожало на 10 коп./л до 22,89 грн/л, премиальная марка - на 20 коп./л до 23,69 грн/л. На заправках под брендом Народная повышение составило 30 коп./л до 23,40 грн/л.

На станциях кировоградского оператора ДТ подорожало на 65 коп./л до 23,94 грн/л. Также, в сети Parallel все бензины подорожали на 20-30 коп./л.

Кроме того, на 10 коп./л и 50 коп./л подорожали все бензины и ДТ на АЗС Катрал Юг и Jazz Oil, соответственно.

В результате очередного повышения средняя стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине повысилась до: А-92 -25,47 грн/л, А-95 - 26,24 грн/л, А-95 Премиум - 27,30 грн/л, ДТ - 23,66 грн/л, и ДТ Премиум - 25,19 грн/л.

Антимонопольный комитет подозревает участников рынка нефтепродуктов в сговоре при повышении цен на бензин и дизельное топливо.

В сентябре рост розничных цен на бензины составил 5,8-7,1%, на дизельное топливо -7,8%. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.