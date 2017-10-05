Нацгвардия испытала новые автоматические карабины

05.10.2017, 16:39

В Украине показали первую партию автоматических карабинов M4-WAC-47 по всем стандартам НАТО.

Оружие изготовили специально для нужд украинской армии, сообщили в пресс-службе Укроборонпрома. Автоматический карабин M4 - WAC-47 является совместным проектом госпредприятия "Укроборонсервис" и американской компании Aeroscraft. Презентация нового оружия произошла сегодня на полигоне Национальной гвардии под Киевом. Карабин разработан специально для нужд Украины.

Согласно техническим характеристикам, имеет калибр 7,62х39/40, полуавтоматический и автоматический виды огня, вес 3,4 килограмма и магазин на 30 патронов.

В январе "Укроборонпром" заявил о намерении наладить совместно с американской компанией Aeroscraft производство в Украине американской винтовки M-16. Отмечается, что лицензия на производство данного стрелкового оружия была предоставлена компании Aeroscraft правительством США в конце 2016 года. Об этом сообщает УНИАН.