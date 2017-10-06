Для эффективной работы Трастового фонда НАТО по созданию системы смены военной карьеры на гражданскую будет создана Межведомственная рабочая группа

06.10.2017, 13:04

В рамках Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины будет создана Межведомственная рабочая группа по вопросам социальной и профессиональной адаптации военнослужащих.

Такое решение приняла Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины под председательством Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе на очередном заседании 5 октября.

Причиной этого стала необходимость улучшения межведомственной координации в рамках проектов Трастового фонда НАТО по созданию системы смены военной карьеры на профессиональную гражданскую. В состав рабочей группы будут включены представители всех заинтересованных министерств и ведомств, в частности, сектора безопасности и обороны, а также представители неправительственных организаций.

Предполагается активное участие созданной рабочей группы в разработке проекта Государственной программы социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, а также предложений о внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" для приведения его в соответствие с реалиями сегодняшнего дня.

Рабочая группа будет работать в непосредственном тесном взаимодействии с партнерами из Альянса, в частности, в рамках Трастового фонда НАТО по созданию системы смены военной карьеры на профессиональную гражданскую.

Особое внимание члены Комиссии уделили также вопросам психологической реабилитации, в частности, в контексте разработки Порядка проведения психологической реабилитации участников АТО. Была отмечена необходимость создания единого алгоритма оказания услуг психологической реабилитации военнослужащим и членам их семей, на основе которого будет осуществляться подготовка соответствующих специалистов.

Кроме того, с учетом растущей актуальности создания новых и совершенствования существующих механизмов социальной адаптации военнослужащих к гражданской жизни Комиссия решила официально обратиться к стороне НАТО, чтобы продолжить функционирование Трастового фонда НАТО по созданию системы смены военной карьеры на профессиональную гражданскую, срок которого истекает в марте 2018 года.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.